Brände

Mehr als 100 Strohballen brennen: Tausende Euro Schaden

01.05.2018, 16:58 Uhr | dpa

In der Gemeinde Kaiserpfalz (Burgenlandkreis) sind mehr als 100 Strohballen in Brand geraten. Die Rollen lagerten auf einem eingezäunten Grundstück im Ortsteil Memleben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vermutlich beschädigten Unbekannte den Zaun und zündeten die Strohballen am späten Montagabend an. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.