Freizeit

Kühler Saisonstart im Freibad: Weitere folgen

01.05.2018, 16:58 Uhr | dpa

Die ersten Freibäder in Thüringen sind am 1. Mai bei sonnigem, aber kühlem Wetter in die Saison gestartet. Dazu gehörte nach eigenen Angaben das Schwimmbad der Tabbs Vital GmbH in Tabarz im Kreis Gotha. Die Wassertemperatur liege bei 21 Grad Celsius, sagte eine Firmensprecherin.

Wasserratten andernorts in Thüringen müssen sich aber noch in Geduld üben. Viele Stadt-, Frei- sowie Bäder an Seen und Talsperren sind noch eine oder zwei Wochen in der Winterpause.

In Erfurt laufe in Bädern, darunter dem Nord- oder dem Dreibrunnenbad, noch der Frühjahrsputz. Zudem würden Reparaturen ausgeführt, berichteten die Stadtwerke der Landeshauptstadt als Betreiber. Bereits für den 5. Mai sei jedoch der Saisonstart im Nordbad geplant. Am 12. Mai folgten dann das Strandbad Stotternheim sowie die Freibäder Möbisburg und Dreibrunnen.