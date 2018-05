Landtag

Bürger können Meinung sagen: Neue Dialogreihe des Landtags

01.05.2018, 17:28 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist eine neue Dialogreihe des Landtags angelaufen. Abgeordnete aller Parteien werden sich in den kommenden Monaten den Fragen interessierter Bürger stellen, wie eine Sprecherin des Landtags mitteilte. Am Donnerstag wollen die Politiker gemeinsam mit den Einwohnern in Zerbst über das Thema Wölfe sprechen. Im Juni beantworten die Abgeordneten in Halberstadt Fragen rund um die Schulen im Land. Ziel des neuen Formats sei, an verschiedenen Orten im Land Menschen zu erreichen und Meinungen einzuholen. Die Dialogreihe läuft bis Ende 2019.