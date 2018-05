Unfälle

30-jähriger Wanderer stürzt am Grünten ab und stirbt

01.05.2018, 17:28 Uhr | dpa

Ein 30-jähriger Mann ist in den Allgäuer Alpen abgestürzt und seinen Verletzungen erlegen. Wie die zuständige Bergwacht mitteilte, war der Kemptener alleine am Grünten unterwegs gewesen und als vermisst gemeldet worden. Im Zuge einer großen Suche mit 55 Bergrettern, fünf Suchhunden und fünf Polizisten fanden Einsatzkräfte den Mann am Dienstag in einer unzugänglichen Felsrinne. "Das war ein tragischer Unfall", hieß es seitens der Bergwacht, die den Mann barg.

Seit dem Wochenende gab es am Grünten eine Serie von Bergunfällen. Am Samstag hatten sich zwei Wanderer nach Stürzen leicht verletzt und mussten geborgen werden. Am Sonntag erlitt ein 55-Jähriger einen Herzinfarkt, auch er musste geborgen werden. "Diese Häufung von derartigen Einsätzen ist sehr ungewöhnlich", schrieb die zuständige Bergwacht. Man hoffe, dass dies nur Zufall und kein Trend sei.