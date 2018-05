Unfälle

Mann gerät unter historischen Dampfzug und stirbt

01.05.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein Mann ist am Bahnhof von Hemmingen bei Ludwigsburg unter einen historischen Dampfzug geraten und tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Dienstag beim Anfahren der Bahn gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe waren noch unklar. Die Ermittler wollten klären, ob der Mann aufspringen wollte oder zu nah an dem Zug stand und erfasst wurde. Seine Identität stand am frühen Abend noch nicht fest. Der Bahnhof wurde nach dem Vorfall gesperrt.