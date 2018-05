Unfälle

Sechs Verletzte bei Unfall von Maigesellschaft

01.05.2018, 18:58 Uhr | dpa

Sechs junge Männer sind in der Mainacht in Simmerath bei Aachen mit einem Anhänger umgekippt und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Auf dem Anhänger, der von einem Traktor gezogen wurde, saßen insgesamt elf Maijungen aus Simmerath und Roetgen, wie die Polizei Aachen am Dienstag mitteilte. Der 19 Jahre alte Fahrer habe bei der Abschlussfahrt in einem Kreisverkehr die Kontrolle über das Gespann verloren. Die Verletzten im Alter von 18 bis 23 Jahren kamen in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an - möglich sei, dass der Fahrer zu schnell in den Kreisverkehr fuhr. Alkoholeinfluss wurde nicht festgestellt.