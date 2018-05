Unfälle

Auto fährt gegen Baum: Frau lebensgefährlich verletzt

01.05.2018, 18:58 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 218 in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) hat sich eine Frau lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Die 38-Jährige kam am Dienstag mit ihrem Auto von der Straße ab und prallte damit gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Weshalb es dazu kam, stand am Abend noch nicht fest. Die Straße im Ortsteil Schwagsdorf war während der Bergungsarbeiten gesperrt. An dem Auto entstand Totalschaden.