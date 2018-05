Demonstrationen

Demo von linksextremer Szene: Polizei im Großeinsatz

01.05.2018, 19:08 Uhr | dpa

In Berlin-Kreuzberg hat am Abend des Mai-Feiertages eine Demonstration linker und linkextremer Gruppen begonnen. Laut Polizei hatten sich am Oranienplatz rund 1500 Teilnehmer versammelt. Es wurden Böller und bengalische Feuer gezündet. Ein Veranstaltungsleiter habe sich bislang nicht zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Über dem Platz kreiste ein Hubschrauber. Transparente mit Aufschriften wie "Befreiung & Solidarität International" wurden gezeigt. Zu Beginn des Zuges liefen schwarz gekleidete und zum Teil vermummte Demonstranten.

Ziel der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration war nach früheren Angaben der Veranstalter das Schlesische Tor. Wie im Vorjahr war die Demonstration nicht angemeldet worden. Die Polizei war am Dienstag mit einem Großaufgebot von etwa 5300 Polizisten im Einsatz. Von der abendlichen Demonstration war in den Vorjahren immer wieder Gewalt ausgegangen, die aber abgenommen hat.