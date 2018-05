Eishockey

Jagr-Verpflichtung bei Eisbären Berlin "kein Thema"

01.05.2018, 20:18 Uhr | dpa

Der deutsche Vizemeister Eisbären Berlin rechnet derzeit nicht mit einer Verpflichtung von Eishockey-Legende Jaromir Jagr. "Das ist im Moment kein Thema", sagte Geschäftsführer Peter John Lee der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend. Er gehe davon aus, dass der 46 Jahre alte Jagr in seiner tschechischen Heimat bleibe.

Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey Liga Anfang des Jahres mit dem Superstar verhandelt habe. Im Januar war Jagr vom NHL-Club Calgary Flames zu seinem Heimatclub HC Kladno gewechselt, der in der zweiten tschechischen Liga spielt. Mit 766 Toren in der nordamerikanischen Profiliga NHL liegt Jagr in der Bestenliste lediglich hinter Wayne Gretzky und Gordie Howe.