Verkehr

Polizei will im Mai verstärkt Zweiräder kontrollieren

01.05.2018, 20:28 Uhr | dpa

Die Polizei will im Mai verstärkt Zweiräder kontrollieren. Das teilte Sachsens Innenministerium am Dienstag mit. Der Mai sei bewusst gewählt worden. Gerade zu Beginn der Saison würden sich viele Zweiradfahrer überschätzen, anstatt sich langsam an Fahrzeug und Verkehrsbedingungen zu gewöhnen, hieß es zur Begründung. Im Mai verzeichnet die Polizei laut Innenministerium regelmäßig einen starken Anstieg von Verkehrsunfällen. Im April 2017 hatten beispielsweise 382 Zweiradfahrer einen Unfall, im Mai waren es mit 732 Verunglückten nahezu doppelt so viele. Im Fokus der Beamten stehen bei den Kontrollen motorisierte und nichtmotorisierte Zweiräder - also Motorrad-, Mofa- und Fahrradfahrer.