Verkehr

Gewerkschaft ruft Lokführer zu Arbeitsniederlegung auf

01.05.2018, 20:28 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) hat für diesen Mittwoch zu Aktionen bei der Erfurter Bahn und der Süd Thüringen Bahn aufgerufen. An Arbeitsniederlegungen in der Zeit von 3.20 bis 8.00 Uhr könnten sich nicht nur Lokführer, sondern auch Zugbegleiter, Teamleiter und Disponenten der beiden Bahngesellschaften beteiligen, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Grund für die Aktionen sei der Tarifstreit über die Bezahlung der 360 Beschäftigten der beiden Unternehmen.

Dort liegt das Tarifniveau laut Lokführer-Gewerkschaft unter dem GDL-Flächentarifvertrag, der in fast allen Eisenbahnunternehmen in Deutschland gelte. Bei Lokführern betrage die Entgeltdifferenz bis zu 25 Prozent.