Brände

Vier Lastwagen vor Lebensmittellager in Brand

01.05.2018, 20:59 Uhr | dpa

Vier Sattelzüge sind am Dienstagabend vor dem Edeka-Zentrallager in Neumünster in Brand geraten. Das Lager selbst sei nicht betroffen, sagte ein Polizeisprecher in Kiel. Zur Schadenshöhe und Brandursache konnte er zunächst keine Angaben machen.