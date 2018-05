Unfälle

Motorradfahrer überholt und stirbt

01.05.2018, 21:29 Uhr | dpa

Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in der Nähe von Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) tödlich verletzt worden. Der 53-Jährige habe am Dienstag trotz Gegenverkehrs überholt, teilte die Polizei am Abend mit. Er stieß mit einem Auto zusammen. Dabei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 54 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zwischen Titisee und dem Abzweig zur B315 für fast drei Stunden gesperrt.

Wenige Stunden zuvor war es bereits bei Titisee-Neustadt zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum und starb.