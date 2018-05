Prozesse

Mordversuch und Brandstiftung: Angeklagter will aussagen

02.05.2018, 00:38 Uhr | dpa

Das Schild am Eingang zum Landgericht Leipzig. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Nach der Explosion in einem Leipziger Wohnhaus geht heute am Landgericht der Prozess gegen einen 29-Jährigen weiter. Der Angeklagte wolle dann aussagen, hatte sein Verteidiger zum Prozessauftakt angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem elffachen Mordversuch und schwere Brandstiftung vor. Im vergangenen Oktober soll der Bäcker ein Feuer in seiner Wohnung gelegt und dabei eine Explosion verursacht haben. Dabei waren vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Offenbar wollte der 29-Jährige die entstandenen Schäden bei der Versicherung geltend machen.

Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte geschwiegen. Insgesamt sollen mehr als 20 Zeugen gehört werden. Dafür wurden bis zum 15. Juni fünf weitere Verhandlungstermine angesetzt.