Wohnen

Ministerin erläutert Pläne für mehr bezahlbare Wohnungen

02.05.2018, 00:38 Uhr | dpa

Den Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Ballungsgebieten bestreitet in Hessen niemand. Nur über die Ursachen und die besten Wege zu mehr günstigem Wohnraum gehen die Meinungen auseinander. Heute will Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) die Vorstellungen der Landesregierung erläutern.

Die Frage nach einer bezahlbaren und angemessenen Wohnung sei eines der drängendsten Probleme vieler Bürger, hieß es aus dem Ministerium. Laut Prognosen entsteht bis 2040 ein Bedarf von mehr als 500 000 Wohnungen. Hinz will am Mittwoch in Wiesbaden sowohl bestehende als auch geplante Förderprogramme vorstellen.