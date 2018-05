Kabinett

Söder startet zu seiner ersten Reise als Ministerpräsident

02.05.2018, 00:38 Uhr | dpa

Erstmals in seiner Rolle als bayerischer Ministerpräsident reist Markus Söder offiziell ins Ausland. In Brüssel will der CSU-Politiker heute und morgen für bayerische Interessen werben. Zum Auftakt ist am Mittwochabend in der bayerischen Vertretung unweit von EU-Kommission und Parlament ein großes Fest mit mehr als 300 Gästen aus Politik und öffentlichen Institutionen geplant.

Einen Tag nach den Maifeierlichkeiten im Freistaat soll dort auch ein oberbayerischer Maibaum - selbstredend weiß-blau-geringelt und verziert mit den europäischen Sternen sowie dem Wappen des Freistaats - aufgestellt werden. Zur Präsentation des bayerischen Brauchtums reist auch eine Trachtengruppe in die belgische Hauptstadt.

Der Donnerstag steht dann für Söder und sein Kabinett im Zeichen europäischer Politik. Geplant sind Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem deutschen Kommissar Günther Oettinger (CDU). Gesprächsthemen gibt es laut Söder mehr als genug: Neben Fragen zur europäischen Grenzsicherung etwa über die Finanzpolitik unter den Euro-Staaten sowie die neue Förderpolitik der EU infolge des Brexits.