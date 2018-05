Landtag

Innenausschuss befasst sich mit Sprengstofffunden

02.05.2018, 01:38 Uhr | dpa

Übersicht des Plenarsaals im Thüringer Landtag in Erfurt (Thüringen). Foto: Martin Schutt/Archiv (Quelle: dpa)

Mitglieder des Innenausschusses im Thüringer Landtag kommen heute zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei geht es um mögliche Pannen bei den Ermittlungen zu den großen Sprengstoff- und Chemikalienfunden in Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel. Sowohl die Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne als auch die oppositionelle CDU hatten eine Sondersitzung des Gremiums beantragt. Grund ist ein Bericht von MDR Thüringen, wonach Polizisten Informationen über Chemikalienlieferungen an einen Tatverdächtigen nicht umgehend weitergeleitet haben könnten. Zudem sollen möglicherweise ermittlungsrelevante Daten in sozialen Netzwerken nicht mehr verwertbar sein.