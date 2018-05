Schulen

In Bayern beginnen die Abiturprüfungen

02.05.2018, 01:49 Uhr | dpa

Abiturienten eines Gymnasiums schreiben die Abiturprüfung in Deutsch. Foto: Armin Weigel/Archiv (Quelle: dpa)

Mit dem Fach Mathematik starten heute für 39 000 bayerische Schüler die Abiturprüfungen. Auf dem Weg zur Hochschulreife müssen sich die Jugendlichen zwei weiteren schriftlichen Prüfungen stellen, und zwar wahlweise in einem naturwissenschaftlichen Fach oder einer Fremdsprache sowie in Deutsch. Im Juni folgt die mündliche Prüfung, wie das Kultusministerium mitteilte. Offiziell beendet ist für die Abiturienten ihre Schulzeit am 29. Juni mit der Zeugnisverleihung.

Kultusminister Bernd Sibler (CSU) riet, ausgeschlafen und mit einem guten Frühstück in den Tag zu starten. Wie im vergangenen Jahr werden die schriftlichen Abiturprüfungen Aufgaben oder Aufgabenteile enthalten, die gemeinsam mit allen anderen Bundesländern entwickelt und abgestimmt worden sind. Das soll zu einer besseren Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse in Deutschland beitragen.