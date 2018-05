Kommunen

DDR-Geschichte: Abriss der Potsdamer Fachhochschule beginnt

02.05.2018, 01:59 Uhr | dpa

Nach jahrelangen Protesten wird die ehemalige Fachhochschule in der historischen Potsdamer Innenstadt abgerissen. Mit dem Skelettbau aus den 1970er Jahren verschwindet ein weiteres Stück DDR-Geschichte in Potsdam. Das Gebäude soll mit Abrissbaggern geschossweise abgetragen werden. Dabei müssen bis zum Herbst 30 000 Tonnen Schutt abtransportiert werden. Die entstehende Fläche soll dann für ein neues Viertel mit Wohn- und Geschäftshäusern genutzt werden. Neben dem ehemaligen Interhotel "Mercure" war die Fachhochschule eines der letzten verbliebenen Gebäude mit markanter DDR-Architektur in der historischen Stadtmitte.

Die Initiative "Stadtmitte für alle" hatte den Bau retten wollen und im vergangenen Jahr ein Kaufangebot über sechs Millionen Euro vorgelegt, das von der Stadt allerdings abgelehnt wurde. Die Initiative hatte vorgeschlagen das Gebäude als "Haus der Stadtgesellschaft" zu nutzen, in dem Platz für Wohnungen, Vereine, Verbände und Wissenschaftsinstitute geschaffen werden sollte. Aus Sicht der Stadt passt das Gebäude aber nicht in das wiederaufgebaute, barock geprägte Umfeld mit Landtagsschloss und Museum Barberini.