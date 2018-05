Bundestag

Grüne gehen in Klausur: Zusammenhalt und Führungsanspruch

02.05.2018, 03:09 Uhr | dpa

Die Bundestagsfraktion der Grünen beschäftigt sich von heute an drei Tage lang mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft in Deutschland. Die Abgeordneten wollen auf einer Klausurtagung in Weimar unter anderem über Antisemitismus und das Gedenken an die Gräuel des Nationalsozialismus sprechen, aber auch über Frauenrechte, Europa, Digitalisierung und die neue Arbeitswelt. Im Parlament stellen die Grünen seit der Bundestagswahl die kleinste von sechs Fraktionen, die Partei bekam 8,9 Prozent der Stimmen. Die Doppelspitze der Fraktion aus Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter erhebt aber für die Grünen den Anspruch, die führende Oppositionskraft in Deutschland zu werden.