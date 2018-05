Landtag

Neue Bürgerbeauftragte übernimmt Amt

02.05.2018, 03:48 Uhr | dpa

Wer sich von rheinland-pfälzischen Behörden ungerecht behandelt fühlt, kann sich von heute an an die neue Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) wenden. Die ehemalige Vizepräsidentin des Landtags wird in einer Feierstunde in Mainz offiziell als Nachfolgerin von Dieter Burgard in das Amt eingeführt. Burgard wird zugleich verabschiedet, er war seit 2010 Bürgerbeauftragter von Rheinland-Pfalz. Burgard übernimmt die neue Aufgabe des Antisemitismus-Beauftragten.

Schleicher-Rothmund übernimmt außerdem die Ombudschaft in der Kinder- und Jugendhilfe. Diese war 2017 ins Leben gerufen worden, um Missstände in der Heimerziehung aufzuklären.

Jährlich wenden sich etwa 5000 Menschen an das Büro des Bürgerbeauftragten - schriftlich, telefonisch oder per E-Mail. Die neue Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr 172 Menschen kontaktiert. Die Bürgerbeauftragte soll zwischen beiden Seiten eines Konflikts vermitteln und sich um eine Lösung bemühen. Schleicher-Rothmund gehörte seit 2001 dem rheinland-pfälzischen Landtag an und war seit 2014 Vizepräsidentin des Parlaments.