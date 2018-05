Demonstrationen

2200 "revolutionäre" Mai-Demonstranten

02.05.2018, 06:08 Uhr | dpa

Eine "Revolutionäre 1. Mai-Demo" mit mehr als 2000 Teilnehmern ist am Dienstagabend in Hamburg ohne größere Zwischenfälle geblieben. Die Polizei sprach vom "friedlichsten Einsatzverlauf seit Jahren". Die Demonstranten zogen unter dem Motto "Kapitalismus - immer noch scheiße!" vom Hauptbahnhof in den Stadtteil Wandsbek, wo die Versammlung endete. "Marx statt Merkel" hieß es auf einem Transparent, "Für den Kommunismus" auf einem anderen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit rund 2200 an.

Es wurden mehrere Böller gezündet und laut Polizei einige Autos zerkratzt. Kurzzeitig wurde der Demozug wegen des Pyrotechnik- Einsatzes gestoppt. Am Rande der Versammlung nahmen die Beamten in Wandsbek nach einem Autoaufbruch eine Person fest. Es handele sich nach ersten Erkenntnissen aber um keinen Teilnehmer der Demonstration, teilte die Polizei mit. Bei der Festnahme seien zwei Beamte leicht verletzt worden.

In der Nähe wurden Polizeifahrzeuge mit Steinen oder Flaschen beworfen. Gegen Ende der Demonstration sei ein Polizist aus der Menge heraus mit einem Faustschlag angegriffen und verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ansonsten sei es zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen.

Die Polizei hatte den Zug mit starken Kräften abgesichert. 1400 Beamte auch von der Bundespolizei und aus Schleswig-Holstein waren im Einsatz. Mehrere Wasserwerfer und ein Räumpanzer begleiteten die Demonstration.

Die "revolutionäre" Demo versteht sich als linksextremes Gegenprogramm zu den traditionellen Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften. Hinter der Demonstration steht der Rote Aufbau Hamburg, der vom Landesamt für Verfassungsschutz als gewaltorientiert eingestuft wird. In der Vergangenheit war es am 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Schon im vorigen Jahr war die Demonstration allerdings ohne nennenswerte Zwischenfälle geblieben. Zwei Monate später hatten die schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel Hamburg erschüttert.

"Es ist Stück für Stück ruhiger geworden", sagte Polizeisprecher Timo Zill mit Blick auf die zurückliegenden Mai-Demonstrationen. Die G20-Krawalle seien ein "Sondereffekt" gewesen. Die Polizei behielt in der Nacht zum Mittwoch auch die Lage im Schanzenviertel rund um das linksautonome Zentrum Rote Flora im Blick. Zu Zwischenfällen kam es dort allerdings nicht. Das Viertel war bei G20 Schauplatz schwerster Ausschreitungen.

Unterdessen ging auch in Berlin-Kreuzberg eine Demonstration linker und linkextremer Gruppen mit mehreren Tausend Teilnehmern ohne größere Zwischenfälle zu Ende. Wie in Hamburg waren zahlreiche in Schwarz gekleidete Demonstranten mitgelaufen. Es waren ebenfalls Böller und bengalische Feuer gezündet sowie Fahnen mit dem Porträt des Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei, Abdullah Öcalan, geschwenkt worden. Nach dem Ende der Veranstaltung wurden vereinzelt Flaschen in Richtung von Polizisten geworfen, es gab auch Gerangel zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Am Dienstagvormittag hatten in Hamburg bei nasskaltem Wetter mehrere Tausend Menschen an einer Kundgebung des DGB vor dem Museum der Arbeit im Stadtteil Barmbek teilgenommen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund sprach von etwa 4500 Demonstranten, die Polizei von 3700. An zwei weiteren Kundgebungen in den Stadtteilen Bergedorf und Harburg beteiligten sich laut DGB 500 beziehungsweise 200 Menschen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt fast 8000 gewesen.

Die DGB-Veranstaltung stand unter dem Motto "Solidarität - Vielfalt - Gerechtigkeit". Unter den Teilnehmern waren auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne), Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und Bischöfin Kirsten Fehrs.