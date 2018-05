Tarife

Tarifverhandlungen für Nahverkehr gehen in zweite Runde

02.05.2018, 06:28 Uhr | dpa

Die Tarifverhandlungen für Beschäftigte des Nahverkehrs in Sachsen gehen heute in Dresden in die zweite Runde. Ziel ist ein neuer Vertrag für 3100 Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Sie strebt die Übernahme des Tarifabschlusses für den Öffentlichen Dienst an. Dort hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften im April auf eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit geeinigt. Die Erhöhung soll in drei Stufen erfolgen.

Der Vertrag für die Beschäftigten im Nahverkehr Sachsens gelte seit 2009 und müsse dringend überarbeit werden, sagte Verdi-Verhandlungsführer Gerd Doepelheuer. Die Bezüge der Beschäftigten im Freistaat liegen den Angaben zufolge deutlich unter denen in anderen ostdeutschen Bundesländern - etwa 30 bis 40 Prozent unter denen in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Verdi fordert unter anderem die Reduzierung der Arbeitszeit auf 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber haben das bisher abgelehnt.