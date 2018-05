Verkehr

A2-Anschlusstelle Lostau zwei Monate lang gesperrt

02.05.2018, 06:39 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich von heute an auf der A2 bei Magdeburg auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Anschlussstelle Lostau wird in Fahrtrichtung Berlin für gut zwei Monate gesperrt. Die Auffahrt nach Berlin und die Abfahrt aus Magdeburg kommend können laut Verkehrsministerium nicht genutzt werden. Grund seien Bauarbeiten auf der Autobahn, die bis November dauern sollen. Auf- und Abfahrt liegen genau in dem Abschnitt, in dem die Fahrbahn auf einer Länge von knapp fünfeinhalb Kilometern erneuert wird. Am 29. Juni sollen sie wieder freigegeben werden. Bis dahin sind Umleitungen eingerichtet.

Ebenfalls gesperrt wird am Mittwoch die Straße zwischen Diesdorf und Waddekath in der Altmark. Bis Ende des Monats werden laut Ministerium rund 590 000 Euro in die Sanierung der Strecke investiert.