Justiz

Landesverfassungsgericht feiert 10. Geburtstag

02.05.2018, 18:58 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesverfassungsgericht hat am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Zu einem Festakt im Kieler Landeshaus kamen am späten Nachmittag zahlreiche Gratulanten aus Politik und Justiz. Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsident Klaus Schlie (beide CDU) würdigten die Arbeit des Gerichtes, das zum 1. Mai 2008 errichtet worden war. Bis dahin war das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch für alle Verfassungsfragen im nördlichsten Bundesland zuständig.

Das in Schleswig ansässige Landesverfassungsgericht hat in den vergangenen Jahren eine Reihe weitreichender Entscheidungen getroffen. Dazu gehörten die Anordnung einer Neuwahl des Landtages (2010), die Bestätigung der Befreiung des SSW von der Fünf-Prozent-Sperrklausel (2013) und die Forderung nach Korrekturen am kommunalen Finanzausgleich (2017).