Unfälle

Auto fährt mehrere Bäume um: Fahrer schwer verletzt

02.05.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein 30-Jähriger hat sich bei einem Unfall auf der B4 im Landkreis Gifhorn in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei, war der Mann mit seinem Auto nahe der Ortschaft Behren von der Straße abgekommen und mit der Fahrzeugseite gegen mehrere Bäume geprallt. Dabei wurde der 30-Jährige schwer verletzt und im Fahrzeuginneren eingeklemmt. Nachdem die Rettungskräfte den Mann aus dem Wrack befreit hatten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst unklar war, ob sich noch weitere Personen im Fahrzeug befunden haben, wurde ein angrenzendes Waldstück mit Hilfe einer Wärmebildkamera durchsucht. Für die Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn in beide Richtungen gespeert werden. Um 7.30 Uhr konnte die Sperrung jedoch wieder aufgehoben werden, wie die Polizei mitteilte.