Unfälle

Junge Autofahrerin nach Frontalaufprall schwer verletzt

02.05.2018, 08:39 Uhr | dpa

Offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagabend bei Triptis (Landkreis Saale-Orla-Kreis) auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Die 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Glück hatte die 31 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos, sie kam mit leichten Verletzungen davon.