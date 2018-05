Unfälle

Autofahrer stirbt nach Frontalaufprall

02.05.2018, 08:39 Uhr | dpa

Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Umfall in Hettstedt, einem Ortsteil von Walbeck (Landkreis Mansfeld-Südharz), tödlich verunglückt. Der Fahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte mussten den 45-Jährigen aus dem Auto herausschneiden, der Fahrer starb jedoch wenig später an seinen Verletzungen. Der 18-jährige Fahrer auf der Gegenseite wurde nur leicht verletzt. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.