Unfälle

Radlerin bei Unfall schwer verletzt

02.05.2018, 08:48 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Mitte bei einem Unfall schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge wurde die 31-Jährige am Dienstagabend beim Überqueren einer Straße an einer Ampel von einem Kleintransporter angefahren. Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf- und Oberkörperverletzungen in eine Klinik. "Wir prüfen noch, ob die Radfahrerin die Ampel bei Rot überquert hat", sagte ein Polizeisprecher. Zum Fahrer des Transporters machte die Behörde keine Angaben.