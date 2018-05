Unfälle

Fernseher zu laut: Nachbar zückt das Messer

02.05.2018, 08:48 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Halle hat ein 73 Jahre alter Mann aus Wut über eine Ruhestörung seinen Nachbarn mit einem Messer bedroht. Dem 73-Jährigen sei der Fernseher seines 43 Jahre alten Nachbarn zu laut gewesen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Gegen den 73-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.