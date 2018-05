Notfälle

9-jähriges Mädchen von Rottweiler angegriffen

02.05.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein 9 Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag in Holdenstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) von einem Rottweiler angegriffen worden. Das Mädchen hatte auf dem Grundstück des 53-Jährigen Hundehalters gespielt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Hundehalter habe den Rottweiler zunächst auf ein Nachbargrundstück gebracht. Der Hund sei aber auf das Grundstück zurück gesprungen, auf dem das Mädchen spielte. In Panik sei die 9-Jährige auf ihr Fahrrad gestiegen und habe versucht, zu entkommen. Der Hund habe sie aber vom Fahrrad gerissen und ihr in Bauch und Beine gebissen. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 53 Jahre alten Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.