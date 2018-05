Brände

Nach Brand von sechs Lastwagen ist die Ursache weiter unklar

02.05.2018, 09:29 Uhr | dpa

Nach dem Brand von sechs Lastwagen vor dem Edeka-Zentrallager am Dienstagabend in Neumünster ist die Brandursache weiterhin unklar. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte, dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Brandes an. Ein sachverständiger Gutachter soll hinzugezogen werden. Bei dem Brand waren vier Sattelschlepper komplett zerstört und zwei weitere beschädigt worden. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro.