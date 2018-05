Fußball

Polizei warnt Fans: Keine Flaschen und Pyrotechnik im Zug

02.05.2018, 09:38 Uhr | dpa

Die Bundespolizei hat vor dem Spiel am Samstag (13.30 Uhr) in der 3. Fußball-Liga zwischen dem FC Hansa Rostock und dem Halleschen FC eine Warnmeldung herausgegeben. Aus Sicherheitsgründen sei den Fans in den an- und abgehenden Zügen auf den Strecken vom Halle (Saale) nach Rostock und zurück die Mitnahme von Glasflaschen, Getränkedosen, und pyrotechnischen Gegenständen verboten, hieß es.

Das Verbot gilt laut Bundespolizei für den Zeitraum von Samstag, 5.00 Uhr, bis Sonntag, 1.00 Uhr. Es betrifft die Züge und die Bahnanlagen auf den Strecken Halle - Berlin - Rostock (Hin- und Rückfahrt) für Züge in der Hinreise mit den Zugnummern: RE 50606 (Halle /Saale - Berlin Hbf. tief), RE 4354 (Berlin Hbf. tief - Rostock) sowie für die Züge bei der Rückreise mit den Zugnummern: RE 4365 (Rostock - Berlin Hbf. tief), RE 56985 (Berlin Hbf. tief - Lutherstadt Wittenberg), S 8 (Lutherstadt Wittenberg - Halle/Saale).