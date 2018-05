Verwaltung

Digitalisierung beginnt ab Herbst in Hamburger Behörden

02.05.2018, 09:38 Uhr | dpa

Das Projekt "Digital First" nimmt ab Herbst konkrete Formen in Hamburg an. Wie das "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch berichtete, sollen in einem ersten Schritt von Oktober an zunächst Bauunternehmen Asbestfunde online melden und Bürger einen Bewohnerparkausweis im Netz beantragen können. Bis 2022 sollen die wichtigsten Behördenverfahren in der Hansestadt über das Internet abgewickelt werden können.

"Hamburg soll bundesweit führend bei der digitalen Verwaltung werden", sagte der Chief Digital Officer (CDO) des Senats, Christian Pfromm, der Zeitung. Diese Chance habe die Hansestadt auch deshalb, weil sie Bundesland und Einheitsgemeinde sei, sodass es weniger Kompetenzgerangel als in Flächenländern gebe.

Nach dem Start von "Digital First" sollen von 2019 an pro Jahr 30 bis 50 neue Behörden-Dienstleistungen in die Plattform integriert werden. Vom Frühjahr 2019 an sollen auch Baumfällgenehmigungen, Alsterboot-Angelkarten oder Schwerbehindertenausweise digital beantragt werden können. Auch juristische Güteverfahren, Genehmigungen für Regenwasserversickerungsanlagen oder Denkmalschutzanfragen könnten online erfolgen.

Für wesentliche Dienste müssen sich die Bürger einmal persönlich bei einer Behörde registrieren lassen und ein Nutzerkonto erstellen. Anfang des Jahres hatte in Hamburg das neue Amt für IT und Digitalisierung seine Arbeit aufgenommen. Als zentrale Stelle soll es die Prozesse rund um das Thema Digitalisierung in der Hansestadt koordinieren und damit die Verwaltungsorgane der Stadt auf einen zeitgerechten digitalen Stand zu bringen.