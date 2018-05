Fußball

Torwart Lukas Kruse verlässt Holstein Kiel

02.05.2018, 09:38 Uhr | dpa

Torwart Lukas Kruse verlässt nach einem Jahr den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 34-Jährige werde in seine Heimat Paderborn zurückkehren, teilte der Club am Mittwoch mit. Kruse war zu Saisonbeginn vom SC Paderborn an die Förde gewechselt. Beim Aufstiegsaspiranten Kiel kam der ehemalige Bundesliga-Keeper in dieser Saison nur zu einem Pflichtspieleinsatz. Holstein-Trainer Markus Anfang setzte im Tor vor allem auf Kenneth Kronholm. Kruses künftiger Club wurde noch nicht genannt.