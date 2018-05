Urteile

Schleswig-Holstein: Bei Grundsteuer Kompromissbereitschaft

02.05.2018, 10:28 Uhr | dpa

In die Gespräche um eine Reform der Grundsteuer geht Schleswig-Holstein kompromissbereit. Dies signalisierte Finanzministerin Monika Heinold im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Ohne Kompromisse aller Beteiligten wird es nicht gelingen, die verhärteten Fronten aufzubrechen", sagte die Grünen-Politikerin. "Ich bin dazu bereit, um die Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen zu erhalten." Am Mittwoch beraten die Finanzminister des Bundes und der Länder über das Thema.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 10. April die bisherige Berechnungsgrundlage in Westdeutschland als verfassungswidrig eingestuft und eine Neuregelung bis Ende nächsten Jahres gefordert. Auf deren Basis müssen dann die Grundstücke bis Ende 2024 neu bewertet werden - mit entsprechenden Folgen für Eigentümer und Mieter.

Die Kieler Ministerin Heinold forderte nach dem Urteil, die Kommunen dürften finanziell nicht schlechter gestellt werden. Die Grundsteuer müsse als verlässliche kommunale Einnahmequelle in Höhe des bisherigen Aufkommens erhalten bleiben. Leider seien bisher alle Versuche zu einer Reform der Grundsteuerbemessung an politischen Widerständen anderer Länder gescheitert. Schleswig-Holstein hat bislang das sogenannte Kostenwertmodell favorisiert. Mit in der Diskussion sind auch ein Flächen- und ein Bodenwertmodell. Die Modelle müssten jetzt sorgfältig und ergebnisoffen geprüft werden, sagte Heinold.

"Ich begrüße, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz schnell den Austausch mit den Ländern sucht", sagte die Grünen-Politikerin im Blick auf das Treffen. Oberstes Ziel müsse eine rechtskonforme Neuregelung innerhalb der gesetzten Fristen sein, die auch künftig die Einnahmen der Kommunen sichert. "Schleswig-Holstein hat ein Interesse daran, dass mit der Grundsteuerreform der ohnehin angespannte Wohnungsmarkt nicht zusätzlich belastet wird."

Die Grundsteuer sei mit einem bundesweiten Aufkommen von rund 14 Milliarden Euro nicht nur die drittwichtigste Einnahmequelle der Kommunen, argumentierte die Kieler Ministerin. Sie sei im Vergleich zur Einkommen- und Gewerbesteuer auch die verlässlichste und am besten zu kalkulierende Einnahmequelle. Eine Abschaffung hätte für die Kommunen schwerwiegende finanzielle Folgen. "Daran kann niemand gelegen sein."