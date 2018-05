Kriminalität

Opfer schweigt nach Messerangriff auf Reeperbahn

02.05.2018, 09:58 Uhr | dpa

Nach dem Messerangriff auf einen 23-Jährigen auf der Reeperbahn am Dienstag schweigt das Opfer zu den Umständen der Tat. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte, wollte der Mann bisher keine Aussagen über den Tathergang oder die Hintergründe machen. Passanten hatten den Mann in den frühen Morgenstunden mit schweren Stichverletzungen am Rücken aufgefunden. Im Krankenhaus musste er deswegen notoperiert werden. In der Jacke des 23-Jährigen hatten die Beamten Marihuana sichergestellt. Zur Aufklärung des Vorfalls hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet.