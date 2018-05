Arbeitsmarkt

Thüringer Unternehmen leiden zunehmend unter Nachwuchsmangel

02.05.2018, 11:49 Uhr | dpa

Der Mangel an Nachwuchs in Thüringer Betrieben scheint sich weiter zu verschärfen. Während die Zahl der Bewerber für Lehrstellen weiter zurückgeht, melden die Betriebe im Freistaat gleichzeitig mehr Ausbildungsstellen. Das geht aus Zahlen hervor, die die Landesarbeitsagentur am Mittwoch bekannt gab. Demnach meldeten sich für das im Herbst beginnende Ausbildungsjahr bislang 8339 Bewerber bei den Thüringer Arbeitsagenturen - 274 weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich sei aber die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze um 443 auf 11 755 Stellen gestiegen.

"Unternehmen müssen bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften mehr denn je ihren Fokus auch auf leistungsschwächere Schüler richten", erklärte Kay Senius, Chef der Landesarbeitsagentur.