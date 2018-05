Prozesse

Tödliche Schüsse: Angeklagter weist Vorwürfe zurück

02.05.2018, 13:49 Uhr | dpa

Er soll einen 32-Jährigen in Berlin-Kreuzberg mit drei Schüssen getötet haben: Vor dem Landgericht hat ein 23-Jähriger nun alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe weder auf den Mann geschossen, noch habe er die Absicht gehabt, ihn zu töten, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung seines Verteidigers. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den 32-Jährigen im September 2016 mit drei Schüssen in einem Häuserdurchgang am Kottbusser Tor getötet zu haben. Er habe sich hinter einer Säule versteckt und aus wenigen Metern Entfernung geschossen, las Staatsanwalt Martin Glage aus er Anklageschrift. Die Kugeln trafen das linke Becken des Opfers und eine Vene. Der Mann starb kurze Zeit später an inneren Blutungen im Krankenhaus.

Die Anklage beruhe auf Falschaussagen, sagte Verteidiger Stefan König. Sein Mandant sei zusammen mit einem weiteren Mann von einer Männergruppe "aggressiv" angegriffen worden und hätte sich verteidigen müssen. Die Zeugen hätten unter Druck ausgesagt. "Die Beweisaufnahme wird dieses Lügenkomplott aufdecken", sagte König am ersten von mehr als 20 angesetzten Verhandlungstagen.

Zum Prozessbeginn wurde es laut im Gerichtssaal. Die Ehefrau des Verstorbenen, die als Nebenklägerin auftrat, rief aufgebracht auf Türkisch in den Saal und zeigte mit der Hand auf den Angeklagten. Der schaute zur Seite.

Der Angeklagte wurde bereits 2015 vom Amtsgericht Tiergarten wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Tat soll er während eines Hafturlaubs aus einer anderen Strafe begangen haben, sagte Gerichtssprecherin Lisa Jani. Anschließend war der 23-Jährige untergetaucht.

Im Dezember 2016 wurde er in Bulgarien gefasst. Die Behörden liefern den in Kreuzberg wohnhaften 23-Jährigen an Deutschland aus. Seitdem sitzt er in Haft. Trifft die Anklage zu, wird der 23-Jährige für lange Zeit hinter Gittern bleiben: Die Staatsanwaltschaft geht von heimtückischem Mord aus, da sich der 32-Jährige zum Zeitpunkt der tödlichen Schüsse keinem Angriff ausgesetzt sah.

Doch das Motiv war noch unklar. Warum feuerte der 23-Jährige die Schüsse in dem schlecht einsehbaren Häuserdurchgang der Adalbertstraße ab? War noch ein weiterer Mann dabei? Es gab Hinweise, dass die Tat etwas mit dem Rockermilieu zu tun haben könnte. Möglicherweise hat der 23-Jährige Verbindungen zur kriminellen Rockerbande Hells Angels. Rockergruppen und arabische Clans mischen bei Drogengeschäften rund um das Kottbusser Tor mit. Dort sind inzwischen sichtbar mehr Polizisten unterwegs.

Den tödlichen Schüssen war ein Streitgespräch vorausgegangen, sagte Staatsanwalt Glage in der Anklageverlesung. Dabei habe das 32-jährige Opfer einem anderen Mann eine Ohrfeige gegeben. Laut Bekannten soll der Mann, der aus Kreuzberg kommt und im Wedding wohnte, als Streitschlichter aufgetreten sein und sich auch um Jugendliche gekümmert haben. Am Freitag wollte das Gericht die ersten Zeugen vernehmen.