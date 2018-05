Statistik

Höherer Durchschnittsverdienst landesweit

02.05.2018, 11:59 Uhr | dpa

Landesweit sind die Durchschnittsverdienste der Brandenburger Arbeitnehmer um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch weiter mitteilte, waren es 28 059 Euro. In den kreisfreien Städten lagen sie mit 29 815 Euro jedoch höher als in den Landkreisen. Dort wurde ein durchschnittlicher Verdienst von 27 524 Euro ermittelt. Berücksichtigt wurden geringfügig und Teilzeit-Beschäftigte.

Die höchsten Zuwachsraten gab es mit 4,2 Prozent im Landkreis Prignitz, die geringste in Cottbus mit 1,5 Prozent. Am meisten wurde in Potsdam mit 31 326 Euro verdient, am wenigsten in der Prignitz mit 25 535 Euro.