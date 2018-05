Prozesse

Tödliche Faustattacke in Disco: Dreieinhalb Jahre Gefängnis

02.05.2018, 19:58 Uhr | dpa

Für eine tödliche Faustattacke in einer Diskothek im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg muss ein 22-Jähriger dreieinhalb Jahre in Haft. Nach Feststellungen des Kieler Landgerichts attackiert der junge Mann im Streit um eine Discobesucherin einen Gleichaltrigen so wuchtig mit einem Faustschlag, dass das Opfer "wie ein Baum gefällt" auf den harten Tanzboden aufschlägt.

Obwohl das Opfer reglos mit geschlossenen Augen daliegt, schlägt der Angeklagte ein zweites Mal wuchtig gegen dessen linke Schläfe, schildert der Vorsitzende Richter Jörg Brommann den Tathergang. Dann zieht ein Disco-Besucher den Angeklagten weg. Es ist Anfang September 2017, frühmorgens gegen 0400 Uhr. Wenige Tage später ist der junge Syrer tot.

Wieder und wieder habe sich die Kammer die Bilder der Überwachungskameras angesehen und die Zeugenaussagen überprüft, um den Tatablauf rekonstruieren zu können, sagt Brommann. Anders als vom albanischen Angeklagten vor Gericht behauptet, habe das Opfer den Angeklagten nicht bedroht. Er habe sich aber wohl provozierend vor ihm aufgebaut, nachdem der Angeklagte dessen Tanzpartnerin in einer Tanzpause antanzte. In Imponiergehabe hätten sich beide ganz nah gegenübergestanden.

Dann geht alles blitzschnell, sagt der Vorsitzende. Der Angeklagte täuscht einen Schlag an und streckt das Opfer dann mit dem ersten Faustschlag zu Boden. "Es ist ein Ablauf von Sekunden", sagt Brommann.

Das Schwurgericht geht nur von Körperverletzung mit Todesfolge aus, sagt Brommann. Nach Einschätzung der Kammer ist eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags aufgrund des rechtsmedizinischen Befundes nicht möglich. Demnach hatte bereits der erste Schlag die tödlichen Folgen. Der junge Syrer erleidet beim Aufprall auf den Boden einen Schädelbruch sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Fünf Tage später ist er tot.

Der Täter flüchtet nach Italien zu seinen Eltern. Über vier Wochen später wird er am Grenzübergang Konstanz festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Dass er sich, wie er selbst vor Gericht angab, stellen wollte, habe ihm das Gericht nicht widerlegen können, sagt Brommann. Zu Gunsten des Angeklagten wertet die Kammer auch das Geständnis des Mannes, seine Reue und Einsicht.

Es war, sagt der Vorsitzende "eine unüberlegte Spontantat", bei der der Angeklagte zudem unter Alkohol und Koakin-Einfluss gestanden habe. Die Tat stelle sich vom Gesamtbild eher als ein Unfall dar, "gewollt war das Ganze sicher nicht". Gegen den Mann spräche aber, dass er bereits in Italien vorbestraft sei und unter laufender Bewährung stünde und er den zweiten Schlag nicht gestoppt habe, obwohl er sah, dass das Opfer reglos am Boden lag.

Die Anklägerin hatte auch auf versuchten Totschlag plädiert und insgesamt fünf Jahre und vier Monate Gefängnis gefordert. Der Verteidiger beantragte maximal zwei Jahre Haft, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden können. Beide wollen nun prüfen, ob sie das Urteil mit der Revision anfechten.