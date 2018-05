Volleyball

Mareen Apitz verlängert bei Dresden bis 2020

02.05.2018, 13:58 Uhr | dpa

Zuspielerin Mareen Apitz bleibt dem Volleyball-Bundesligisten Dresdner SC auch in den kommenden beiden Spielzeiten treu. Die 31-Jährige verlängerte am Mittwoch ihren Vertrag beim deutschen Pokalsieger bis 2020. Die 135-malige Nationalspielerin geht damit bereits in ihre elfte Erstliga-Saison beim DSC.

Zugleich gab der Verein bekannt, dass die zweite Zuspielerin Madison Bugg den fünfmaligen Meister nach einer Saison wieder verlassen wird. Die 23-jährige US-Amerikanerin, die eigentlich noch einen Kontrakt bis 2019 besitzt, machte von ihrer Ausstiegsklausel Gebrauch.