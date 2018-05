Verkehr

Elbtunnel wegen des 829. Hafengeburtstags für Pkw gesperrt

02.05.2018, 15:29 Uhr | dpa

Der alte Elbtunnel ist wegen des 829. Hafengeburtstags in Hamburg ab Freitag 18.00 Uhr bis zum 14. Mai für den Kfz-Verkehr gesperrt. Das teilte die Hamburg Port Authority (HPA) am Mittwoch mit. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Tunnel auf St. Pauli aber geöffnet. Die Bereiche Kleiner Grasbrook und Steinwerder sind für Pkw in dieser Zeit über die Elbbrücken und den Veddeler Damm erreichbar.