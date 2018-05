Internet

Thüringen präsentiert sich mit Stand auf re:publica

02.05.2018, 15:29 Uhr | dpa

Thüringen wirbt mit einem Stand auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin für sich als Digitalstandort. Fachkräfte und Investoren sollten so auf Thüringen aufmerksam gemacht werden, hieß es dazu am Mittwoch aus dem Wirtschaftsministeriums. Auch gehe es darum, Existenzgründer auf Fördermöglichkeiten und Standortvorteile des Freistaats aufmerksam zu machen. Knapp 15 000 Euro habe der Infostand gekostet.

"Die re:publica ist der europaweit wichtigste Treffpunkt für alle, die in der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft Rang und Namen haben", sagte Wirtschafts-Staatssekretärin Valentina Kerst.

Thüringen plant, in den nächsten Jahren mit Unterstützung vom Bund fast 450 Millionen Euro für schnelles Internet auszugeben. Daneben sieht der aktuelle Haushalt Investitionen in Millionenhöhe für das digitale Vorankommen von Wirtschaft und Forschung vor.