Grüne kündigen eigene Forderungen an

02.05.2018, 15:38 Uhr | dpa

Die Grünen wollen den von der großen Koalition geplanten Grundgesetzänderungen für Investitionen in Bildung und sozialen Wohnungsbau nicht einfach zustimmen. Für beide Ziele machten sich die Grünen auch stark, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch in Weimar. Dass der Bund weiter den Bau von Sozialwohnungen fördern dürfe und neue Rechte bei der Finanzierung etwa für den Ausbau von Ganztagsschulen bekomme, sei richtig - es komme aber auf den genauen Vorschlag an. "Man kann es auch mal ganz schlicht sagen: Einfach so zustimmen, das wird natürlich nicht gehen", sagte Göring-Eckardt.

Das Bundeskabinett hatte die Grundgesetzänderungen am Mittwoch in Berlin auf den Weg gebracht. Anders als vor der Bundestagswahl hat die große Koalition aber nicht mehr die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit und ist auf Stimmen der Opposition angewiesen, um das Grundgesetz zu ändern. Die Grünen seien schon in Gesprächen mit den Kollegen von der FDP darüber, sagte Göring-Eckardt. Eine weitere Änderung des Grundgesetzes will die Bundesregierung zur Absicherung der erst im vergangenen Jahr besiegelten Reform für schnelleres Planen und Bauen der Autobahnen durchsetzen.