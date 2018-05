Kriminalität

Nach Sexualdelikt: Polizei sucht weitere Zeugen

02.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen im Umfeld des Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) sucht die Polizei weitere Zeugen. Die Befragung der jungen Frau habe den mutmaßliche Tatort in einem Gebäude ergeben, teilte die Polizeidirektion West am Mittwoch mit. Auch der Ablauf am Sonntagabend sei weiter ermittelt worden. Zunächst hatte die Frau unter Schock gestanden. Sie hatte nach eigener Aussage auch Wein getrunken.

Nach einem Streit mit einem ihrer ursprünglichen Begleiter sei sie zunächst allein ins Wasser der Havel geraten, gab sie an. Ein Mitarbeiter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft habe sie aufgefordert, wieder ans Ufer zu kommen. Dort habe sie der spätere Täter angesprochen, mit dem sie zunächst nach ihren ursprünglichen Begleitern gesucht habe.

Dabei seien sie zum späteren Tatortbereich gelangt, einem Hinterhof. Bis zu dem Moment sei der unbekannte deutschsprachige Begleiter nicht aufdringlich gewesen, hieß es. Die Polizei geht nach den Angaben davon aus, dass sich die Tat in einem Gebäude ereignet hat. Nach dem Zeugenaufruf meldete sich ein Mann, der mit anderen Passanten die junge Frau entdeckt hatte. Sie alarmierten daraufhin Hilfskräfte.