EU

Neuer EU-Entwurf: Weniger Agrarförderung für Niedersachsen

02.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Der Agrarförderung in Niedersachsen drohen durch den geplanten Gemeinschaftshaushalt der EU erhebliche Kürzungen. "Ich bin aber sicher, dass da noch intensiv gerungen wird", sagte die niedersächsische Europaministerin Birgit Honé (SPD) am Mittwoch in Hannover. An die Vorlage des Entwurfs in Brüssel würden sich nun lange und zähe Verhandlungen anschließen. Daher sei auch noch nicht absehbar, mit was Niedersachsen konkret zu rechnen habe.

Die geplanten zusätzlichen Investitionen in Forschung und Bildung seien aber ein Erfolg, sagte die SPD-Politikerin. Davon profitierten Hochschulen sowie kleine und mittlere Unternehmen in Niedersachsen. Auch die Verdoppelung der Mittel für das Austauschprogramm Erasmus sein sinnvoll. Gut seien ferner die neue Fördermöglichkeiten für EU-Staaten, die durch die Aufnahme von Flüchtlingen vor großen Herausforderungen stünden. "Ich erwarte, dass auch die Bundesrepublik und damit auch Niedersachsen davon profitieren werden", sagte Honé.