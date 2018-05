Kriminalität

Vortrag mit Luftgewehr, Schulhöfe geräumt und gesichert

02.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Mit einem Luftgewehr hat ein Schüler der Regelschule in Worbis für Aufregung gesorgt. Der 16-Jährige wollte seinen Vortrag über einen ehemaligen Waffen- und Fahrzeughersteller mit dem mitgebrachten Luftgewehr aufpeppen - am Ende wurden die Schulhöfe der Schulen des Ortes geräumt und gesichert. Zuvor hatte eine Autofahrerin den Jungen nach Polizeiangaben an einer Bushaltestelle gesehen, als er nach seinem Vortrag auf seinen Bruder wartete, und die Polizei alarmiert. Das Luftgewehr soll zwar geladen, aber mit einem Kabelbinder gesichert gewesen sein. Die Polizei prüft nun einen Verstoß gegen das Waffengesetz.