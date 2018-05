Kommunen

Leerstehendes Wohnheim in Göttingen ist weiter besetzt

02.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Aktivisten halten ein leerstehendes Haus in Göttingen weiter besetzt. Sie wollen damit gegen die Wohnungspolitik der Stadt protestieren, wie eine Sprecherin der Besetzergruppe am Mittwoch sagte. Die Stadt als Eigentümerin will das ehemalige Studentenwohnheim des angrenzenden Goethe-Instituts verkaufen. Das wollen die Besetzer verhindern.

Sie fordern, dass die Stadt dort günstigen Wohnraum für Geflüchtete und andere Wohnungslose schafft. Zugleich kritisieren die Besetzer die Bedingungen in einer Flüchtlingsunterkunft in Göttingen, die aus ihrer Sicht menschenunwürdig sind.

Die Stadtverwaltung werde an den Verkaufsplänen festhalten, sagte ein Sprecher. Man suche jedoch den Dialog mit der Initiative, die das Gebäude ist seit Montag besetzt hält. Das ehemalige Wohnheim des Goethe-Instituts steht seit zwei Jahren leer, seitdem bemüht sich die Stadt, den Komplex zu verkaufen.