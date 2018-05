Wahlen

Landtagspräsident ruft zur Teilnahme an Kommunalwahl auf

02.05.2018, 17:19 Uhr | dpa

Landtagspräsident Klaus Schlie hat an die Schleswig-Holsteiner appelliert, bei der Kommunalwahl an diesem Sonntag ihre Stimme abzugeben. Jeder Bürger habe damit die Möglichkeit, etwas zu bewegen, erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch. Nirgends könnten sie die Folgen der Politik so hautnah erleben wie vor der eigenen Haustür. Und nirgends könnten sie so direkt Einfluss nehmen wie bei den Kommunalwahlen. "Denn Demokratie wächst immer von unten." Jede Stimme für einen demokratischen Bewerber sei eine Stimme für die Demokratie und eine Stimme gegen Intoleranz und Extremismus. An der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatten nur 46,7 Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen.